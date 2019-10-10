Дальбеков Кайрат Султанбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Высшую школу Министерства внутренних дел в городе Караганда



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в 1989 году в должности сотрудника оперативного отдела предприятия ИЧ-167/1 исполнительного комитета Южно-Казахстанской области.

В 1991—1993 годы работал инспектором по работе с личным составом УВД исполнительного комитета Южно-Казахстанской области.

В 1993 — 1994 годы работал оперативным работником отделения по борьбе с имущественными преступлениями следственного отдела УВД г. Шымкента.

В 1994—1996 годы — старший оперативный представитель по особо важным делам 3-го отдела управления по Южно-Казахстанской области Государственного следственного комитета, начальник отдела по борьбе с бандитизмом и разбойными нападениями.

В 1996—1997 годы — начальник управления расследования особо опасных преступлений управления по Южно-Казахстанской области Государственного следственного комитета, начальник управления по выявлению имущественных преступлений криминальной полиции, а также начальник отдела по расследованию разбойных нападений, грабежей и мошеннических преступлений УВД Южно-Казахстанской области.

В 1997—1998 годы — начальник отдела по борьбе с хищениями Управления расследования преступлений криминальной полиции УВД Южно-Казахстанской области.

В 1998—2001 годы — первый заместитель начальника Управления внутренних дел Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

В 2001—2005 годы — начальник Управления внутренних дел г. Кентау, начальник 2-ПБ Управления внутренних дел г. Шымкента Южно-Казахстанской области.

В 2005—2009 годы — начальник Управления внутренних дел Абайского района Южно-Казахстанской области, начальник Криминального управления Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

В 2009—2013 годы — начальник Управления внутренних дел Мактааральского района Южно-Казахстанской области, заместитель начальника Управления внутренних дел Южно-Казахстанской области, первый заместитель Управления внутренних дел Южно-Казахстанской области.

В 2013-2017 годы работал начальником Департамента внутренних дел Мангистауской области.

11 декабря 2017 года назначен Начальником ДВД Южно-Казахстанской области.

Награжден юбилейными медалями«10 лет — Астане», «20 лет — Независимости Республики Казахстан», «20 лет — Конституции Казахстана», «25 лет — Независимости Республики Казахстан», Почетной грамотой МВД РК, медалями«За отличие в обеспечении правопорядка» МВД РК, І, ІІ, ІІІ степени«За безупречную службу в органах внутренних дел», нагрудные знаки«За отличную службу в МВД», «15 лет — полиции Казахстана», «Отличник службы национальной гвардии» І и ІІ степеней, «Почетный сотрудник органов внутренних дел».