Чужегулов Ануар Аманкулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности«инженер-механик», в 2000 году получил диплом юриста Гуманитарного университета им. Д. Кунаева, в 2008 году окончил Казахский педагогический национальный университет им. Абая по специальности«бакалавр экономики», в 2015 году окончил магистратуру Алматинского менеджмент университета по специальности«магистр делового администрирования».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1992—1993 годы — работал начальником отдела, заместителем председателя Комитета туризма и спорта администрации города Алматы.

В 1994—2003 годы — занимал должность главного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Главного таможенного управления г. Алматы.

В 2003—2008 годы — был заместителем начальника, начальником таможенного поста«Жетысу».

В 2009—2010 годы — работал заместителем начальника Департамента таможенного контроля города Алматы.

В 2010—2013 годы — был начальником Департамента таможенного контроля по Мангистауской области Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.

В 2013—2017 годы — занимал должность заместителя акима Мангистауской области.



С 10 июля 2017 года - Директор Департамента по развитию и продвижению экспорта в МИР РК