Чайжунусов Аллен Сержанович
Заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, юрист-международник;
Казахскую финансово-экономическую академию, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-2003 годы - менеджер представительства ТОО ««Казахстанская кабельная компания» в Российской Федерации;
2003-2006 годы - находился на дипломатической службе;
2006-2008 годы - заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области;
2006-2008 годы - заведующий Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической партии «Нур Отан»;
2010-2012 годы - управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Контракт»;
2010-2013 годы - исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан;
2013-2014 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры;
С июня 2014 года по 2015 год - первый вице-президент Федерации футбола Казахстана.
С 2015 года — управляющий директор — директор Департамента маркетинга и продвижения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
6 ноября 2017 года - назначен Генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке«ЭКСПО-2020 Дубай»
11 января 2018 года - назначен заместителем председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
Прочие должности:
С марта 2009 года - Член совета директоров АО «БРК-Лизинг» (03.2009);
Официальный представитель Международного союза велосипедистов (UCI) в странах СНГ;
Член управляющего Комитета Азиатской Конфедерации Международного союза велосипедистов