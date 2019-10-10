Чайжунусов Аллен Сержанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, юрист-международник;

Казахскую финансово-экономическую академию, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2003 годы - менеджер представительства ТОО ««Казахстанская кабельная компания» в Российской Федерации;

2003-2006 годы - находился на дипломатической службе;

2006-2008 годы - заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области;

2006-2008 годы - заведующий Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической партии «Нур Отан»;

2010-2012 годы - управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Контракт»;

2010-2013 годы - исполнительный директор, вице-президент Федерации велосипедного спорта Республики Казахстан;

2013-2014 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры;

С июня 2014 года по 2015 год - первый вице-президент Федерации футбола Казахстана.

С 2015 года — управляющий директор — директор Департамента маркетинга и продвижения АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».



6 ноября 2017 года - назначен Генеральным комиссаром секции Казахстана на Всемирной выставке«ЭКСПО-2020 Дубай»

11 января 2018 года - назначен заместителем председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Прочие должности:

С марта 2009 года - Член совета директоров АО «БРК-Лизинг» (03.2009);

Официальный представитель Международного союза велосипедистов (UCI) в странах СНГ;

Член управляющего Комитета Азиатской Конфедерации Международного союза велосипедистов



