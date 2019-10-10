Чалгимбаев Нурлан Иванович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2006 году в акционерном обществе «Страховая компания«Евразия»;

2006-2007 годы — специалист Управления страхования и перестрахования АО «СК «Евразия»;

2007-2012 годы — специалист Департамента статистики АО «СК «Евразия»;

2012-2014 годы — директор Департамента статистики АО «СК «Евразия»;

С мая 2014 года стал управляющим директором АО «СК «Евразия»;

С 14 октября 2016 года - член правления АО «СК «Евразия», будет курировать развитие контроля качества, работу с финансовыми институтами, учет сбора страховых премий..

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