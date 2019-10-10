Чалгимбаев Нурлан Иванович
Член правления АО «Страховая компания «Евразия»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция»
и «Финансы».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2006 году в акционерном обществе «Страховая компания«Евразия»;
2006-2007 годы — специалист Управления страхования и перестрахования АО «СК «Евразия»;
2007-2012 годы — специалист Департамента статистики АО «СК «Евразия»;
2012-2014 годы — директор Департамента статистики АО «СК «Евразия»;
С мая 2014 года стал управляющим директором АО «СК «Евразия»;
С 14 октября 2016 года - член правления АО «СК «Евразия», будет курировать развитие контроля качества, работу с финансовыми институтами, учет сбора страховых премий..
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