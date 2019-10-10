Бюрабекова Людмила Витальевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году — Казахский фармацевтический институт, в 2014 году — Международную академию бизнеса. По специальности — врач, провизор, магистр делового администрирования.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 2004 годы - Сотрудник Карагандинской государственной медицинской академии.

С 2004 по 2005 годы - Врач - клинический фармаколог в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова.

С 2005 по 2007 годы - Главный специалист Управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда.

С 2007 по 2009 годы - Заместитель начальника по стратегическому развитию и лекарственной политике Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, г. Уральск.

С 2009 по 2011 годы - Начальник управления контроля за фармацевтической деятельностью, качеством и использованием лекарственных средств Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана. Заместитель председателя Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана. Начальник управления стратегического развития и безопасности пациентов Республиканского детского реабилитационного центра, г. Астана.

С 2011 по 2012 годы - Главный менеджер Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга, г. Астана.

С 2012 по 2014 годы - Директор Департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга, г. Астана. Начальник учебно-клинического отдела Республиканского центра санитарной авиации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Астана.

С 2014 по 2015 годы - Вице-президент Центра медицинских технологий и информационных систем, г. Астана. Главный инспектор в Управлении делами Президента РК.

С 2015 по 2017 годы - Заместитель руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

С 2017 по 2019 годы - Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С мая 2019 года - Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

