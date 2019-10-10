Буршаков Сатыбалды Ересович
Посол Казахстана в Государстве Израиль
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил
Алматинский педагогический институт иностранных языков по специальности учитель
английского и русского языков. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посланника II класса. Влдеет английским языком.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1993 по 1995 годы - преподаватель Казахского
государственного университета международных отношений и мировых языков. Референт Управления стран Европы МИД РК.
С 1995 по 2000 годы - был атташе, третьим и вторым секретарем Посольства
Казахстан в Венгрии.
С 2000 по 2007 годы – работал в Центральном аппарате МИД РК и дослужился до начальника отдела Департамента Европы и Америки. В 2002 году направлен на работу в Посольство Казахстана в Бельгии в качестве первого секретаря, где позднее становится советником.
С 2007 по 2012 годы - заведующий Отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената, заведующий Отделом международных связей и протокола Аппарата Мажилиса.
С 2012 по 2018 годы - заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО (Франция).
С 2018 по 2019 годы - занимает должность заместителя Председателя Комитета международной информации МИД РК.
С марта по сентябрь 2019 года - заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.
С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль.