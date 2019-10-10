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Буршаков Сатыбалды Ересович

Буршаков Сатыбалды Ересович

Посол Казахстана в Государстве Израиль

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков по специальности учитель английского и русского языков. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Влдеет английским языком.













ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 по 1995 годы - преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков.  Референт Управления стран Европы МИД РК.

С 1995 по 2000 годы - был атташе, третьим и вторым секретарем Посольства Казахстан в Венгрии.
С 2000 по 2007 годы – работал в Центральном аппарате МИД РК и дослужился до начальника отдела Департамента Европы и Америки. В 2002 году направлен на работу в Посольство Казахстана в Бельгии в качестве первого секретаря, где позднее становится советником.

С 2007 по 2012 годы - заведующий Отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената, заведующий Отделом международных связей и протокола Аппарата Мажилиса.

С 2012 по 2018 годы - заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО (Франция).
С  2018 по 2019 годы - занимает должность заместителя Председателя Комитета международной информации МИД РК.
С марта по сентябрь 2019 года - заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.
С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль.






















Буршаков Сатыбалды Ересович
Буршаков Сатыбалды Ересович
Посол Казахстана в Государстве Израиль
Персональная справка