Бурибаева Гаухар Асылбековна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончила Казахский Государственный Юридический Университет по специальности «юриспруденция» (г. Алматы). В 2006 году - Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «финансы» (г. Астана). В 2015 году - The London College UCK по специальности Магистр в области бизнес менеджмента (Лондон, Великобритания).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 по 2004 годы - менеджер в Южно-Корейской транспортной компании GreenIntegratedLogisticsCo.LTD

С 2005 по 2006 годы - главный специалист отдела по финансовому мониторингу АО «Продовольственная контрактная корпорация» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

С 2006 по 2009 годы - главный менеджер Департамента кредитования проектов, главный фронт-менеджер Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана»

С 2009 по 2011 годы - главный менеджер Департамента администрирования инвестиционных проектов ТОО «Самрук –Казына Инвест». Главный менеджер департамента корпоративного бизнеса АО «Альянс Банк». Заместитель руководителя Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана».

С 2011 по 2013 годы - исполнительный директор по развитию АО «Национальный центр развития транспортной логистики» (ныне АО «KТЖ Express»). Начальник управления стратегии и аналитических исследований АО «НК КТЖ» филиал «Центр развития транспортной логистики».

С 2013 по 2017 годы - вице-президент по финансово-экономическим вопросам подведомственной организации Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - директор административного департамента АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

С апреля 2019 года - Председатель Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

