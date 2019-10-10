Бурибаев Аскар Исмаилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, концертный исполнитель, педагог;

1979-1981 годы - окончил Аспирантуру Московской государственной консерватории им. Чайковского.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1979 - 1988 годы - преподаватель, старший преподаватель, доцент Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы;

1988 - 1991 годы – солист Государственной филармонии им. Джамбула;

1991 - 2002 годы – дирижер, солист оркестра «Солисты Патры» (Греция) и одновременно профессор Афинской консерватории;

2002 - 2006 годы – директор ГККП «Демалыс», директор департамента культуры г. Астаны;

2006 - 2007 годы – начальник управления культуры Южно-Казахстанской области;

2007 - 2008 годы – вице-министр культуры и информации Республики Казахстан;

С марта 2008 по сентябрь 2008 года – директор РГКП «Государственный музей искусств им. А. Кастеева»;

2008 - 2010 годы - вице-министр культуры и информации Республики Казахстан;

2010 - 2012 годы - вице-министр культуры Республики Казахстан;

2012 - 2014 годы - вице-министр культуры и информации Республики Казахстан;

С мая по октябрь 2014 года - Постановлением правительства РК зназначен вице-министром культуры РК;

С октября 2014 года - руководитель Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

Семья: супруга - Жубанова Шолпан Булатовна (пианистка, педагог); сыновья - Алан (1979 года рождения), Элмар (1995 года рождения).



