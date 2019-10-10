Булекпаев Ермаганбет Кабдулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист;

Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-1998 годы – экономист Павлодарского филиала ОАО «Казкоммерцбанк», директор представительства информационно-коммерческого центра «Бизнес-информ»;

1998-2003 годы – главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, помощник депутата сената Парламента Республики Казахстан;

2003-2005 годы – помощник акима Павлодарской области;

2005-2006 годы – заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области;

С апреля по сентябрь 2006 года – руководитель аппарата акима города Павлодара;

2006-2008 годы – аким Павлодарского района;

2008-2009 годы – начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области;

2009-2011 годы – начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель Дисциплинарного совета в Карагандинской области;

2011-2013 годы – начальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области;

С июля 2013 года – аким района «Сарыарка» города Астаны;

С ноября 2015 года по февраль 2018 года - аким района «Алматы» города Астаны.

С февраля 2018 года - государственный инспектор Администрации Президента РК.

Фото с сайта www.saryarka.astana.kz.