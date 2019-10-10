Бубенко Владимир Степанович
Заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам строительства, транспорта и автомобильных дорог
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1976 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1977-1986 годы - старший диспетчер совхоза имени Калинина Булаевского района, заведующим МТМ, главный инженер, первый секретарь Булаевского райкома комсомола;
1986-1995 годы - заместитель председателя, председатель РАПО Соколовского района;
1995-1997 годы - первый заместитель акима Соколовского района;
1997-2003 годы - заместитель акима Кызылжарского района;
2003-2004 годы - аким Кызылжарского района;
2004-2007 годы - первый заместитель начальника департамента сельского хозяйства и земельных отношений акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловск, заместитель акима Кызылжарского района;
2007-2010 годы - аким Есильского района;
2010-2013 годы - аким района Магжана Жумабаева;
2013-2014 годы - аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области;
С 11 июня 2014 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам строительства, транспорта и автомобильных дорог.
Награжден медалями: «Қазақстан Республикасының Тәуелсiздiгiне 10 жыл», «10 жыл Қазақстан Конституциясына», «Тыңға 50 жыл мерей тойлық».
Семья: женат, четверо детей.