Бубенко Владимир Степанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1976 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1977-1986 годы - старший диспетчер совхоза имени Калинина Булаевского района, заведующим МТМ, главный инженер, первый секретарь Булаевского райкома комсомола;

1986-1995 годы - заместитель председателя, председатель РАПО Соколовского района;

1995-1997 годы - первый заместитель акима Соколовского района;

1997-2003 годы - заместитель акима Кызылжарского района;

2003-2004 годы - аким Кызылжарского района;

2004-2007 годы - первый заместитель начальника департамента сельского хозяйства и земельных отношений акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловск, заместитель акима Кызылжарского района;

2007-2010 годы - аким Есильского района;

2010-2013 годы - аким района Магжана Жумабаева;

2013-2014 годы - аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области;

С 11 июня 2014 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам строительства, транспорта и автомобильных дорог.

Награжден медалями: «Қазақстан Республикасының Тәуелсiздiгiне 10 жыл», «10 жыл Қазақстан Конституциясына», «Тыңға 50 жыл мерей тойлық».

Семья: женат, четверо детей.