Бозумбаев Канат Алдабергенович
Помощник Президента Республики Казахстан
Помощник Президента Республики Казахстан
Родился 08 января 1969 года.
В 1993 г. окончил факультет «Экономическое и социальное планирование» Казахской государственной Академии Управления.
Заслуженный энергетик СНГ.
С июля 1993 г. по сентябрь 1997 г. - Государственные органы и частные компании.
Сентябрь 1997 г. – ноябрь 1997 г. - Министерство экономики и торговли РК, начальник отдела региональной политики.
Ноябрь 1997 г. – сентябрь 1998 г. - ЗАО Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОЙЛ», начальник сводно- финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам.
Сентябрь 1998 г. – февраль 2001 г. - Министерство энергетики, индустрии и торговли РК, директор департамента нефти и газа, Вице-министр
Февраль 2001 г. – май 2001 г.- ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», Первый Вице-президент
Май 2001 г. – август 2007 г. - АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», Президент
Август 2007 г. – октябрь 2008 г. - Акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Председатель Правления.
Октябрь 2008 г. года – АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», Президент.
С ноября 2009 года занимал должность акима Жамбылской области, с 20 декабря 2013 года - аким Павлодарской области.
С 25 марта 2016 года - 18 декабря 2019 года - Министр Энергетики Республики Казахстан.
С 18 декабря 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан.