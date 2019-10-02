Бозумбаев Канат Алдабергенович

Родился 08 января 1969 года.

В 1993 г. окончил факультет «Экономическое и социальное планирование» Казахской государственной Академии Управления.

Заслуженный энергетик СНГ.

С июля 1993 г. по сентябрь 1997 г. - Государственные органы и частные компании.

Сентябрь 1997 г. – ноябрь 1997 г. - Министерство экономики и торговли РК, начальник отдела региональной политики.

Ноябрь 1997 г. – сентябрь 1998 г. - ЗАО Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОЙЛ», начальник сводно- финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам.

Сентябрь 1998 г. – февраль 2001 г. - Министерство энергетики, индустрии и торговли РК, директор департамента нефти и газа, Вице-министр

Февраль 2001 г. – май 2001 г.- ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», Первый Вице-президент

Май 2001 г. – август 2007 г. - АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», Президент

Август 2007 г. – октябрь 2008 г. - Акционерное общество «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Председатель Правления.

Октябрь 2008 г. года – АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», Президент.

С ноября 2009 года занимал должность акима Жамбылской области, с 20 декабря 2013 года - аким Павлодарской области.

С 25 марта 2016 года - 18 декабря 2019 года - Министр Энергетики Республики Казахстан.

С 18 декабря 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан.