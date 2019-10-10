Божко Владимир Карпович
Заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске. Кандидат юридических наук, доцент.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1973-1975 годы – слесарь-сантехник, инженер, старший мастер Алма-Атинского электротехнического завода;
1976-1989 годы – оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения 2-го управления, инспектор Инспекции Комитета государственной безопасности Казахской ССР, начальник отдела 3-го управления Комитета государственной безопасности Казахской ССР;
1989-1991 годы – заместитель начальника Управления Комитета государственной безопасности по Целиноградской области;
1991-1993 годы – начальник Управления Комитета национальной безопасности (УКНБ) по Кокчетавской области;
1993-1994 годы – начальник УКНБ по Восточно-Казахстанской области;
1994-1997 годы – начальник главного управления экономической безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
1997-1998 годы – первый заместитель начальника 2-го департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
1998-1999 годы – начальник 2-го департамента (контрразведка) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
1999-2001 годы – вице-президент фирмы «Джетсон Трейдинг ЛТД» (Jetson Trading LTD) и директор ее представительства в Республике Казахстан;
2001-2007 годы – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2007 год – заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2007-2014 годы - министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
2014-2016 годы - заместитель министра внутренних дел РК;
С 25 марта 2016 года - распоряжением главы государства освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК.
С 22 марта 2016 года - Заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК
Семья: супруга – Божко Татьяна Михайловна, дети – Максим (1981 года рождения), Елена (1978 года рождения).
Награжден орденами «Айбын» 2-ой степени, Барыс 1-й степени, медалями «10 лет Астане». Генерал-лейтенант.