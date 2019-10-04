Ботаканова Толганай Серикбаевна

Более 20 лет Толганай Ботаканова работала на руководящих должностях в государственных органах Казахстана.

В разные годы она была заместителем председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, а также заведующей сектором в Администрации Президента. До перехода в государственные органы она работала в банковском секторе.

С 2016 года г-жа Ботаканова занимала руководящие должности в частных исследовательских и финансовых компаниях.