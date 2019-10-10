Бортников Денис

ОБРАЗОВАНИЕ:

1974 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов(специальность: национальная экономика).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1996 по 2004 год работал в ОАО«Промышленно-строительный банк»(в июне 2007 года переименован в ОАО«банк ВТБ Северо-Запад»).

С 2004 года — советник управляющего филиалом«Северо-Западный» ЗАО«КБ «ГУТА-БАНК». С 2005 года — заместитель управляющего ЗАО«Внешторгбанк Розничные услуги».

С 2006 года — заместитель управляющего филиалом ОАО Внешторгбанк(ОАО Банк ВТБ) в Санкт-Петербурге.

С ноября 2007 года — заместитель председателя правления, с августа 2010 года — первый заместитель председателя правления, с 1 февраля 2011 года — председатель правления ОАО«Банк ВТБ Северо-Запад»(в настоящее время Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ).

После завершения интеграции ОАО«Банк ВТБ Северо-Запад» в банк ВТБ Денис Бортников стал руководителем Северо-Западного регионального центра банка ВТБ и старшим вице-президентом.

С апреля 2017 года — заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.



С 4 июля 2017 года - избран председателем совета директоров банка ВТБ