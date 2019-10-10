Бортников Денис
Председатель совета директоров банка ВТБ
ОБРАЗОВАНИЕ:
1974 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов(специальность: национальная экономика).
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1996 по 2004 год работал в ОАО«Промышленно-строительный банк»(в июне 2007 года переименован в ОАО«банк ВТБ Северо-Запад»).
С 2004 года — советник управляющего филиалом«Северо-Западный» ЗАО«КБ «ГУТА-БАНК». С 2005 года — заместитель управляющего ЗАО«Внешторгбанк Розничные услуги».
С 2006 года — заместитель управляющего филиалом ОАО Внешторгбанк(ОАО Банк ВТБ) в Санкт-Петербурге.
С ноября 2007 года — заместитель председателя правления, с августа 2010 года — первый заместитель председателя правления, с 1 февраля 2011 года — председатель правления ОАО«Банк ВТБ Северо-Запад»(в настоящее время Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ).
После завершения интеграции ОАО«Банк ВТБ Северо-Запад» в банк ВТБ Денис Бортников стал руководителем Северо-Западного регионального центра банка ВТБ и старшим вице-президентом.
С апреля 2017 года — заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.
С 4 июля 2017 года - избран председателем совета директоров банка ВТБ