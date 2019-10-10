Борашев Куат Кахарманулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, по специальности — журналист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1989 году.

С 1994 по 2005 год — работал в различных медийных организациях: государственная телерадиовещательная компания«Казахстан», республиканская корпорация«Телевидение и радио Казахстана», телекомпания«Райхан-ТВ», телеканал«Тараз-ТВ», ЗАО«Жамбылская областная телерадиокомпания», республиканская газета«Егемен Казахстан».

С 2005 по 2006 год — заведующий отделом НЗАО«ТРК Президента РК», в пресс-службе Президента РК.

С 2007 по 2012 год — главный эксперт социально-политического отдела Администрации Президента РК; эксперт, инспектор, заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

В 2012 году — заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2013 по 2017 год — заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК.

С июня по ноябрь 2017 года — главный редактор республиканской газеты«Егемен Казахстан».

С 23 ноября 2017 года - Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК