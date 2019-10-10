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Боранбаев Кайрат Советаевич

Боранбаев Кайрат Советаевич

Глава Национального паралимпийского комитета Казахстана

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил в 1989 году Казахский институт физкультуры, учитель;

В 2000 году окончил КазГУ им.Аль-Фараби, юрист. 

Кандидат педагогических наук. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1991 годы - тренер-преподаватель областной спортшколы при Тургайском облспорткомитете;

1991-1993 годы - тренер-преподаватель ДЮСШ №21 г.Алматы;

1993-1996 годы - генеральный директор компании «Дека»;

1996-1997 годы - вице-президент АОЗТ «Алаш» по общим вопросам; 

1997-1999 годы - генеральный директор АО «Алтын-Алма»;

1999-2000 годы - вице-президент АО «Система»;

2000-2002 годы - исполнительный директор ЗАО «КазТрансГаз», коммерческий директор ЗАО «Интергаз Центральная Азия»;

2002-2006 годы - заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз» по внешним экономическим связям;

2006-2014 годы - генеральный директор СП АО «КазРосГаз»;

С 17 марта 2015 года - глава Национального паралимпийского комитета Казахстана.

 



Боранбаев Кайрат Советаевич
Боранбаев Кайрат Советаевич
Глава Национального паралимпийского комитета Казахстана
Персональная справка