Боранбаев Кайрат Советаевич
Глава Национального паралимпийского комитета Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил в 1989 году Казахский институт физкультуры, учитель;
В 2000 году окончил КазГУ им.Аль-Фараби, юрист.
Кандидат педагогических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1982-1991 годы - тренер-преподаватель областной спортшколы при Тургайском облспорткомитете;
1991-1993 годы - тренер-преподаватель ДЮСШ №21 г.Алматы;
1993-1996 годы - генеральный директор компании «Дека»;
1996-1997 годы - вице-президент АОЗТ «Алаш» по общим вопросам;
1997-1999 годы - генеральный директор АО «Алтын-Алма»;
1999-2000 годы - вице-президент АО «Система»;
2000-2002 годы - исполнительный директор ЗАО «КазТрансГаз», коммерческий директор ЗАО «Интергаз Центральная Азия»;
2002-2006 годы - заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз» по внешним экономическим связям;
2006-2014 годы - генеральный директор СП АО «КазРосГаз»;
С 17 марта 2015 года - глава Национального паралимпийского комитета Казахстана.