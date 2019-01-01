Борамбаев Нурлан Оралбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Н. Борамбаев родился в 1971 году в г. Целиноград. В 1993 году окончил Акмолинский педагогический университет им. С. Сейфуллина по специальности «учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин», в 1995 году — Акмолинский финансово-экономический техникум по специальности «бухгалтер-ревизор», в 2007 году — Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «экономика».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в органах государственного финансового контроля, работал в министерствах и ведомствах, коммерческих организациях.

С 2006 года трудится в системе Управления Делами Президента РК, занимал должности заместителя заведующего отделом, заведующего отделом.

С июня 2010 года по март 2012 года — заместитель генерального директора АО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

С марта 2012 года по октябрь 2013 года работал заместителем директора РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» Управления Делами Президента РК, с 2013 по 2017 годы — президент АО «Астана қонақ үйі».

В июле 2017 года назначен заместителем директора РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан» Управления Делами Президента РК.

С января 2019 года по настоящее время — заместитель руководителя ГУ «Управление материально-технического обеспечения».