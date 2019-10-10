Бокенбаев Жакып Куттыбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование высшее, специальность – инженер-механик, бухгалтер-экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начинал исполнительным директором ОАО «3-Энергоцентр» города Шымкента Южно-Казахстанской области;

2002-2005 годы - первый заместитель директора и генеральный директор ОАО «3-Энергоцентр», реабилитационный управляющий и исполнительный директор ОАО «Түркістанэнерго», директор ТОО «Оңтүстік Жарық», член совета директоров АО «Астана-финанс», президент АО «Казахстанские коммунальные системы», генеральный директор ТОО «Investment Company Capital Management»;

2009-2013 годы - занимал должности заместителя председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК, директора департамента развития электрической энергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК, директора департамента развития электрической энергетики АО «Казахэнергоэкспертиза», председателя правления АО «Институт развития электрической энергетики и экономии энергии («Казахэнергоэкспертиза»);

С апреля 2016 года - заместитель акима Южно-Казахстанской области, будет курировать сферы ЖКХ, энергетики, транспорта, природопользования, тарифную политику, связь и коммуникации.



Фото с сайта tvk-uko.kz