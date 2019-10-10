Боданов Айвар Жиреншеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, Карагандинскую высшую школу Государственного следственного комитета РК.





ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1984 году – мастер высоковольтной воздушной системы, главный инженер Строительного управления «Культбытстрой» треста «Джамбулстрой».

1988-1998 годы – служба в органах внутренних дел и Государственного следственного комитета.

С 1998 года на руководящих должностях органов финансовой полиции.

1999-2004 годы – заместитель начальника по оперативной работе в Департаментах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Кызылординской, Атырауской и Южно-Казахстанской областям.

2004-2012 годы – начальник Департаментов по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской и Алматинской областям, начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2012-2014 годы – заместитель Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

С сентября 2014 года - директор департамента безопасности АО «Народный сберегательный банк Казахстана»;

С 19 января 2015 года - член правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана".

Полковник финансовой полиции.



Имеет следующие государственные и ведомственные награды:

- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»;

- Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы»;

- Нагрудной знак «Үздік қызметі үшін»;

- Нагрудной знак «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл».



