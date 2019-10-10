Боданов Айвар Жиреншеевич
Член правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил
Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, Карагандинскую высшую
школу Государственного следственного комитета РК.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1984 году – мастер высоковольтной
воздушной системы, главный инженер Строительного управления «Культбытстрой»
треста «Джамбулстрой».
1988-1998 годы – служба в органах внутренних дел и Государственного следственного комитета.
С 1998 года на руководящих должностях органов финансовой полиции.
1999-2004 годы – заместитель начальника по оперативной работе в Департаментах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Кызылординской, Атырауской и Южно-Казахстанской областям.
2004-2012 годы – начальник Департаментов по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской и Алматинской областям, начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
2012-2014 годы – заместитель Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);
С сентября 2014 года - директор департамента безопасности АО «Народный сберегательный банк Казахстана»;
С 19 января 2015 года - член правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
Полковник финансовой полиции.
Имеет следующие государственные и ведомственные награды:
- Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»;
- Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы»;
- Нагрудной знак «Үздік қызметі үшін»;
- Нагрудной знак «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл».