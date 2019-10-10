Бижанов Нурлан Дауренович
Прокурор Кызылординской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Родился 20 декабря 1976 года в Кызылорде. В 1997 году закончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Правоведение»;
ОПЫТ РАБОТЫ:
Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году с должности помощника прокурора Аральского района Кызылординской области.
Имеет большой опыт работы, в т.ч. на руководящих должностях. Был начальником отдела прокуратуры Кызылординской области, начальником Управления прокуратуры Жамбылской области, прокурором Сырдарьинского района и города Кызылорда, заместителем прокурора Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей.
С сентября 2017 по апреля 2019 года занимал должность заместителя Руководителя Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан.
С 12 апреля 2019 года - прокурор Кызылординской области.
Стаж в органах прокуратуры свыше 21 года.
Классный чин – старший советник юстиции.
Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».