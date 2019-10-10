Бижанов Нурлан Дауренович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Родился 20 декабря 1976 года в Кызылорде. В 1997 году закончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Правоведение»;





ОПЫТ РАБОТЫ:

Службу в органах прокуратуры начал в 1997 году с должности помощника прокурора Аральского района Кызылординской области.

Имеет большой опыт работы, в т.ч. на руководящих должностях. Был начальником отдела прокуратуры Кызылординской области, начальником Управления прокуратуры Жамбылской области, прокурором Сырдарьинского района и города Кызылорда, заместителем прокурора Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей.

С сентября 2017 по апреля 2019 года занимал должность заместителя Руководителя Аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан.

С 12 апреля 2019 года - прокурор Кызылординской области.

Стаж в органах прокуратуры свыше 21 года.

Классный чин – старший советник юстиции.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».