Бижанов Димаш Нурахметович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности философия, квалификация – преподаватель;
В 2000 году - Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана, специальность– юриспруденция, квалификация – юрист-международник (английский язык);
В 2007 году Eni Spa Exploration & Production Division Training Department, специальность-квалификация– Master in Petroleum Business.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2002 году - менеджер ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа»;
2002-2005 годы - главный менеджер, секретарь Правления и Совета директоров, помощник Президента АО «НК «КазМунайГаз»;
2005 году - заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ТОО «Тениз Сервис»;
2005-2011 годы – директор департамента, генеральный менеджер АО «НК «КазМунайГаз»;
2011-2012 годы – вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
2012-2016 годы - заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».
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