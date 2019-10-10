Бижанов Димаш Нурахметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности философия, квалификация – преподаватель;

В 2000 году - Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана, специальность– юриспруденция, квалификация – юрист-международник (английский язык);

В 2007 году Eni Spa Exploration & Production Division Training Department, специальность-квалификация– Master in Petroleum Business.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2002 году - менеджер ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа»;

2002-2005 годы - главный менеджер, секретарь Правления и Совета директоров, помощник Президента АО «НК «КазМунайГаз»;

2005 году - заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ТОО «Тениз Сервис»;

2005-2011 годы – директор департамента, генеральный менеджер АО «НК «КазМунайГаз»;

2011-2012 годы – вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

2012-2016 годы - заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

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