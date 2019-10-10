Битимов Омиртай Макашевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Семипалатинский педагогический институт по специальности «учитель физики и математики»,

в 1975 году — Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске,

Краснознаменный институт Комитета государственной безопасности СССР.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1972 по 1975 год — преподаватель, завуч средней школы.

С 1976 по 1979 год — оперуполномоченный Аягузского райотдела Управления Комитета государственной безопасности по Семипалатинской области.

С 1979 по 1992 год — учился в институте, работал в 1-м главном Управлении Комитета государственной безопасности СССР, воин-интернационалист.

С 1992 по 1993 год — служба в МИД РК, г. Алматы.

С 1993 по 1994 год — консул в посольстве РК в Турции; начальник управления Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки МИД РК.

С 1994 по 1995 год — советник посольства РК в Турции.

С 1995 по 1997 год — заместитель начальника управления, начальник главного управления разведки Комитета государственной безопасности Республики Казахстан.

С 1997 по 2009 год — начальник департамента, начальник информационно-аналитического центра Службы«Барлау» Комитета государственной безопасности Республики Казахстан; начальник Службы«Барлау» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С 2009 по 2010 год — советник председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С 2010 по 2011 год — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2011 по 2018 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.

Награды: ордена: кавалер ордена Красной Звезды(1985), «Данқ» II степени(2009), «Достық» II степени(2015); vедали: за службу в ДРА, воин-интернационалист(1983); Почетная грамота РК(2003); Почетный сотрудник органов национальной безопасности РК; yаграды: более 30 государственных и ведомственных наград.