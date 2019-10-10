Бишимов Куаныш Ердаулетович
Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен"
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности«инженер-механик» и Карагандинский государственный университет по специальности«юрист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1994—1998 годы — механик-контролер ОТК, диспетчер производства Карагандинского автобусного парка № 3.
В 1998—2001 годы — инспектор, главный инспектор главного таможенного управления по Карагандинской области.
В 2001—2003 годы — главный специалист, заместитель начальника управления экспортного контроля Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК.
В 2003—2005 годы — директор департамента оборонных производств, директор департамента управления проектами и технического развития АО «НК Казахстан Инжиниринг».
В 2005—2010 годы — генеральный директор АО «Тыныс» г. Кокшетау.
В 2010 — 2011 годы — вице-президент АО «НК Казахстан Инжиниринг».
С 2011 по 2017 годы — генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».
С декабря 2017 года — заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Награжден орденом «Құрмет», медалью «10 лет Астана», медалью «20 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан», нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».