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Бишимов Куаныш Ердаулетович

Бишимов Куаныш Ердаулетович

Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей &quot;Атамекен&quot;

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности«инженер-механик» и Карагандинский государственный университет по специальности«юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1994—1998 годы — механик-контролер ОТК, диспетчер производства Карагандинского автобусного парка № 3.

В 1998—2001 годы — инспектор, главный инспектор главного таможенного управления по Карагандинской области.

В 2001—2003 годы — главный специалист, заместитель начальника управления экспортного контроля Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК.

В 2003—2005 годы — директор департамента оборонных производств, директор департамента управления проектами и технического развития АО «НК Казахстан Инжиниринг».

В 2005—2010 годы — генеральный директор АО «Тыныс» г. Кокшетау.

В 2010 — 2011 годы — вице-президент АО «НК Казахстан Инжиниринг».

С 2011 по 2017 годы — генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

С декабря 2017 года — заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Награжден орденом «Құрмет», медалью «10 лет Астана», медалью «20 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан», нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».

Бишимов Куаныш Ердаулетович
Бишимов Куаныш Ердаулетович
Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей &quot;Атамекен&quot;
Персональная справка