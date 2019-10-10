Бишимов Куаныш Ердаулетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности«инженер-механик» и Карагандинский государственный университет по специальности«юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1994—1998 годы — механик-контролер ОТК, диспетчер производства Карагандинского автобусного парка № 3.

В 1998—2001 годы — инспектор, главный инспектор главного таможенного управления по Карагандинской области.

В 2001—2003 годы — главный специалист, заместитель начальника управления экспортного контроля Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК.

В 2003—2005 годы — директор департамента оборонных производств, директор департамента управления проектами и технического развития АО «НК Казахстан Инжиниринг».

В 2005—2010 годы — генеральный директор АО «Тыныс» г. Кокшетау.

В 2010 — 2011 годы — вице-президент АО «НК Казахстан Инжиниринг».

С 2011 по 2017 годы — генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

С декабря 2017 года — заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Награжден орденом «Құрмет», медалью «10 лет Астана», медалью «20 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан», нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».