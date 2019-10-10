Бишимбаев Куандык Валиханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления;

В 2001 году - Таразский государственный университет имени М. Дулати;

В 2001 году по программе «Болашак» получил степень магистра бизнес-администрирования Университета им. Дж.Вашингтона (США).

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2001 году главным менеджером в АО «Банк развития Казахстана»;

2002-2003 годы - начальник отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования, заместитель начальника управления инвестиционного планирования и анализа департамента стратегического планирования и инвестиционной политики министерства экономики и бюджетного планирования РК;

2003-2004 годы - управляющий директор, член правления АО «Национальный инновационный фонд»;

2004-2005 годы - заместитель председателя правления, член правления АО «Центр маркетинговых и аналитических исследований»;

В 2005 году - вице-президент АО «Корпорация «Ордабасы», председатель совета директоров АО «Интеркомшина»;

2005-2006 годы - советник министра экономики и бюджетного планирования РК, советник заместителя премьер-министра РК;

2006-2007 годы - президент АО «Центр развития торговой политики» при министерстве индустрии и торговли РК;

В 2007 году - вице-министр индустрии и торговли РК;

В 2008 году - заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК;

2008-2009 годы - председатель правления АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа»;

2009-2010 годы - помощник Президента РК;

2010-2011 годы - вице-министр экономического развития и торговли РК;

2011-2013 годы- заместитель председателя правления АО «Самрук-Қазына»;

С 13 марта 2012 года - член Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана";

С 30 мая 2013 года- председатель правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

С апреля 2014 года - председатель Совета директоров АО «Банк развития Казахстана»;

С марта 2015 года - председатель совета ассоциации «Болашак»;

С мая по декабрь 2016 года - министр национальной экономики Казахстана;

В июне 2016 года - указом президента назначен управляющим от Республики Казахстан в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ);

28 декабря 2016 года - Указом президента РК Нурсултана Назарбаева Бишимбаев Куандык Валиханович освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан.





