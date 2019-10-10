Бишенов Бауржан Кайргельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Высшую школу права«Әділет» по специальности«Правоведение»,

Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности«Юриспруденция»



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры.

В 2006 году работал главным специалистом отдела материально-технического обеспечения и государственных закупок Департамента здравоохранения г. Астаны.

С 2006 по 2008 год проработал в Управлении нормотворческой деятельности Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В период с 2008 по 2012 год работал заместителем начальника отдела претензионно-исковой и нормативно-правовой работы, начальником отдела претензионно-исковой работы юридического управления и начальником юридической службы в АО «Пассажирские перевозки».

С ноября 2011 по декабрь 2015 года занимал должность директора департамента правового обеспечения, управляющего директора, исполнительного директора АО «КазАгроФинанс», члена правления.

С декабря 2015 по сентябрь 2017 года — управляющий директор по правовым вопросам АО «НК «ҚазАвтоЖол», член правления.

С 28 сентября 2017 года - назначен заместителем председателя правдения АО "КазАвтоЖол"