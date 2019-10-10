Бисенкулов Берик Байбулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1985)

Карагандинская высшая школа Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1994)

ОПЫТ РАБОТЫ:

Место рождения: Гурьевская область, поселок Доссор

С 1986 по 1989 годы работал инженером дорожного надзора отдела государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел Мангышлакского облисполкома ;

С 1989 по 1993 годы являлся инспектором, госавтоинспектором, старшим госавтоинспектором РЭО ГАИ Управления внутренних дел г. Шевченко;

С 1993 по 2001 годы работал старшим госавтоинспектором, начальником РЭО управления дорожной полиции Департамента внутренних дел г. Алматы;

С 2001 по 2003 годы являлся начальником Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел г. Алматы;

С 2003 по 2007 годы - заместитель начальника Департамента внутренних дел г. Алматы;

С 2007 по 2009 годы - советник Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

С 2009 по 2010 годы - заместитель начальника Департамента внутренних дел Алматинской области;

С 2010 по 2011 годы - заместитель начальника Департамента внутренних дел на транспорте;

С 2011 по 2013 годы - Председатель Комитета дорожной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С 2013 по 2014 годы - начальник Департамента внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С августа 2014 года является заместителем министра внутренних дел