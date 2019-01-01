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Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна

Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна

Заместитель председателя правления АО "ForteBank"

Родилась 22 апреля 1976 года.

Образование

2002 - 2006 – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Магистр делового администрирования

1993 - 1997 – Казахская государственная академия управления, Факультет международных экономических отношений

Опыт работы

январь 2015 - по настоящее время – АО «ForteBank», Заместитель Председателя Правления, Член Правления

2009 - 2015 – АО «ForteBank» (переименование АО «МЕТРОКОМБАНК»), Исполняющий обязанности Председателя Правления, Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления

2008 - 2009 – ООО «БТА Банк», Исполнительный директор

2001 - 2008 – ОАО «TEXAKABANK», Директор операционного департамента, Исполнительный директор, Управляющий директор, Первый заместитель Председателя Правления

1998 - 2001 – ОАО «Демир Казахстан Банк», Старший специалист / начальник отдела по обслуживанию клиентов

сентябрь 1997 - август 1998 – ОАО «Dostar Capital Markets», Специалист департамента исследований

АО ForteBank
Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна
Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна
Заместитель председателя правления АО "ForteBank"
Персональная справка