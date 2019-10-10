Бисембаев Абай Айдарханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, политолог по специальности «теория социально-политических отношений»;

В 1996 году окончил Институт рынка при Казахской государственной академии управления имени Т. Рыскулова по специальности Финансы и кредит;

Кандидат политических наук, тема диссертации: «Геостратегия России в Центральной Азии (политический анализ)» (2000).





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1984 по 1992 годы - рабочий Строительно-монтажного управления Кокчетавской области;

С 1992 года - младший научный сотрудник Центра внешней экономики Академии наук Казахстана;

С 1992 по 1994 годы - ведущий специалист, начальник отдела, начальник управления массовой приватизации Госкомимущества Республики Казахстан; главный инспектор отдела территориального развития Управления делами Кабинета Министров Республики Казахстан;

С 1994 по 1995 годы - консультант Совета экономических консультантов при президенте Республики Казахстан;

С 1995 по 1996 годы - член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам;

С 1996 по 1997 годы - вице-президент республиканского государственного предприятия «Государственная продовольственная контрактная корпорация»;

С 1997 по 1999 годы - президент ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация»;

С 1999 по 2006 годы - вице-президент, первый вице-президент акционерного общества «Продовольственная контрактная корпорация»;

С 2006 по 2012 годы - заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстана;

С 2012 года - управляющий делами Президента Республики Казахстан;

С 2015 по 2019 годы - Управляющий делами Президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года - Помощник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы - Первый заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан.

