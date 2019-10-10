Бисакаев Уркен Сериккалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахский Национальный технический университет, факультет экономики и менеджмента, инженер-экономист;

Каспийский государственный университет имени Шахмардана Есенова, факультет юриспруденции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2000 годы - экономист ОАО «Интергазстрой», Западно-Казахстанская область;



2000-2002 годы - экономист, заместитель директора Управления проектом КТК ОАО «Интергазстрой» г.Атырау;

2002-2003 годы - инженер-плановик Управления проектом Тенгизшевройл ОАО «Интергазстрой», в/п Тенгиз Атырауской области;

В 2003 году - заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО «Интергазстрой», Западно-Казахстанская область;

2003-2004 годы - начальник отдела капитального строительства ОАО «Казтранском», г. Алматы;

2004-2007 годы - менеджер, директор департамента корпоративных проектов, заместитель генерального директора ТОО «Ньютек Дистрибьюшин», г. Алматы;

В 2007 году - и.о.главного инспектора организационно-контрольного отдела аппарата акима Мангистауской области;

2007-2008 годы - главный инспектор организационно-контрольного отдела аппарата акима Мангистауской области;

2008-2010 годы - заведующий организационно-контрольным отделом аппарата акима Мангистауской области;

2010-2012 годы - заместитель акима Актау;

2012-2015 годы - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области;

С октября 2015 года - исполняющий обязанности заместителя акима города Актау.

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