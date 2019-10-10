Биртанов Есжан Амантаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2005 по 2012 годы — заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка РК;

С 2012 по 2014 годы — председатель Правления АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка»;

В 2014 году — и.о. Советника Председателя Национального Банка РК Департамента организационной работы, внешних и общественных связей; и.о. директора Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК;

С 2014 по 2015 годы — директор Департамента планирования и бюджета Национального Банка РК;

С 2015 по 2016 годы — председатель Правления АО «Казахстанская фондовая биржа»(KASE);

С 2016 года — председатель Правления АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка»;

С 2017 года — член Совета директоров — независимый директор АО «Компания по страхованию жизни«Standard Life».

С 5 февраля 2018 года — член Совета директоров Жилстройсбербанка Казахстана.

С 7 февраля 2018 года - член Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".

С 28 марта 2019 года - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан