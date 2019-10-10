Биртанов Елжан Амантаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Алма-Атинский государственный медицинский институт (1994),

Университет штата Аризоны, город Тусон (1994),

Российская медицинская академия последипломного образования, менеджмент в здравоохранении (2001).

Университетская клиника Шарите, Берлин, ФРГ, Менеджмент больничного дела (2006).

Университет Туран, экономика (2008).

Duke University, Fuqua School of Business, США, магистратура Global Executive MBA (2013)



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1991-1994 годы - Медбрат, отделение психоневрологии ЦГКБ, отделение интенсивной терапии и реанимации, отделение токсикологии БСМП г. Алматы;

С 1994 по 1998 годы - Врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель Информационно-консультативного токсикологического центра БСМП;

В 1998 - 1999 - Руководитель Алматинского городского токсикологического центра;

С 1999 по 2005 годы - Руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Министерства здравоохранения РК;

С 2000 по 2008 годы - Заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей;

С 2005 по 2008 годы - Директор РГП Институт развития здравоохранения МЗ РК (2005-2008);

В 2008 году - Заместитель Председателя Правления АО «Национальный медицинский холдинг»;

В 2008-2010 годы - Вице-министр здравоохранения РК (12.2008-04.2010);

В 2010-2012 годы - Председатель Правления АО «Национальный медицинский холдинг»;

В 2012-2014 годы - Советник Председателя Исполнительного Совета АОО «Назарбаев Университет»;

В 2014-2015 годы - Председатель Правления ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»;

С 2015 по 2017 годы - Вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

С 25 января 2017 года - Министр здравоохранения Республики Казахстан.

Семья: женат трое детей - дочери: Джамиля (1995 года рождения), Мадина (1997 года рождения); сын - Райымбек (2007 года рождения).

Отличник здравоохранения Республики Казахстан.

