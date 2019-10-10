Бимендина Гульжахан Амангельдиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончила Государственный университет по землеустройству в Москве.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре Комитета по земельным отношениям и землеустройству Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции.

С 2012 по 2013 годы – ответственный секретарь Агентства РК по управлению земельными ресурсами.

С 2013 по 2014 годы — директор Департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии Министерства регионального развития.

С 2014 по 2016 годы - заместитель директора Департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК.

С 2016 по 2019 годы - заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.



С сентября 2019 года - председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.







