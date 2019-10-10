ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Омский педагогический институт (1977 г., учитель иностранных языков), курсы повышения квалификации академии государственной службы при президенте Республики Казахстан (2003), академик академии детско-юношеского туризма и краеведения (2006).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Бимендина Асима Темкеновна родилась 24 марта 1955 года.

С 1977 по 1979 годы – учитель, организатор внеклассной и внешкольной работы средней школы (1977-1979).

С 1979 по 1983 годы – секретарь, первый секретарь Павлоградского райкома ВЛКСМ, Омская область.

С 1980 по 1983 годы – депутат Павлодарского районного совета народных депутатов.

В 1983 году – инструктор Северо-Казахстанского обкома ЛКСМК.

С 1983 по 1986 годы – первый секретарь Джамбулского райкома ЛКСМК.

С 1986 по 1988 годы – инструктор Джамбулского райкома партии.

С 1988 по 1990 годы – инструктор Возвышенского райкома партии.

С 1993 по 1997 годы – заведующая отделом внутренней политики и социальной сферы, заведующий сектором по языкам, заведующий отделом аппарата акима Возвышенского района.

В 1997-1998 годы – ведущий специалист департамента образования Северо-Кказахстанской области.

С 1998 по 2002 годы – главный специалист, начальник отдела внутренней политики и социальной сферы, заместитель акима района «Алматы» города Астана.

В 2002-2003 годы – заместитель директора департамента внутренней политики города Астаны.

С 2003 по 2006 годы – заместитель акима района «Алматы» города Астана.

С апреля 2006 года по ноябрь 2013 года – директор департамента, начальник управления образования города Астаны.

С ноября 2013 года – депутат мажилиса парламента РК.

Награждена орденом «Курмет» (2008), почетный работник образования Республики Казахстан.