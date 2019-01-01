Бимагамбетов Саят Сайлаубекович

Краткая биография.

Дата рождения 18 июня 1975 года

Образование

1997 год - Акмолинский аграрный университет

Опыт работы

1997-1999 год – Менеджер, директор в коммерческих структурах.

2001-2002 год - Главный специалист отдела контроля Центрального территориального Управления Комитета по госконтролю над производством и оборотом подакцизной продукции МГД РК, г.Астана

2002-2003 год - Главный специалист отдела администрирования взимания акцизов от производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции Управления по администрированию взимания акцизов Налогового комитета по городу Астана, г.Астана

2003 год - Главный специалист отдела акцизов Налогового комитета по городу Астана, г.Астана

2003-2005 год - Главный специалист отдела администрирования акцизов и контроля за производством и оборотам подакцизной продукции, Налогового комитета по городу Астана, г.Астана

2005-2008 год - Начальник отдела акцизов Налогового комитета района Сарыарка Налогового комитета по городу Астана, г.Астана

2008-2012 год - Начальник отдела администрирования акцизов Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по городу Астане,г.Астана

2012-2013 год - Начальник Управления администрирования подакцизной продукции Налогового департамента по городу Астана, г.Астана

2013-2014 год - Руководитель Управления администрирования подакцизной продукции Налогового департамента по городу Астана, г.Астана

2014-2015 год - Руководитель Управления администрирования косвенных налогов Департамента государственных доходов по городуАстана, г.Астана

2015-2019 год - Руководитель Управления государственных доходов Астана жана кала Департамента государственных доходов по городуАстана, г.Астана

С 29 июля 2019 года руководитель Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

Государственные награды, почетные звания

2016 ж.- юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»;

2018 ж – Отличник финансовой службы.