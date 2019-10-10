Билялов Берик Султангазинович
Начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1996 году окончил Карагандинскую высшую школу
Государственного следственного комитета Республики Казахстан РК.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1990-1993 годы - участковый инспектор милиции Соколовского районного отдела внутренних дел;
1993-1996 годы- заместитель начальника, начальник отдела уголовного розыска Бишкульского районного отдела внутренних дел;
1996-1997 годы - начальник отдела Государственного следственного комитета по Бишкульскому району;
1998-1999 годы - начальник ОКП Управления внутренних дел города Кокшетау;
1999-2000 годы - заместитель начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел города Петропавловска;
2000-2001 годы - заместитель начальника, начальник управления уголовного розыска, заместитель начальника службы криминальной полиции, первый заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления внутренних дел - Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;
2001-2002 годы - первый заместитель начальника Управления внутренних дел города Петропавловска;
2002-2006 годы - заместитель начальника отдела внутренней безопасности, начальник управления криминальной полиции, начальник управления информационно-технической службы, начальник управления по борьбе с организованной преступностью Управления внутренних дел - Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;
2006-2009 годы - заместитель, первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;
2009-2010 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;
С апреля по октябрь 2010 года - заместитель председателя Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2010-2011 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
2011-2013 годы - полномочный представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории СНГ;
2013-2014 годы - начальник Штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
С 12 сентября 2014 года - начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.
Награды:
Медали;
Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Воинские звания:
Полковник полиции;
Генерал-майор полиции.
Женат, трое детей.