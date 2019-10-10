Билялов Берик Султангазинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Карагандинскую высшую школу Государственного следственного комитета Республики Казахстан РК.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1990-1993 годы - участковый инспектор милиции Соколовского районного отдела внутренних дел;

1993-1996 годы- заместитель начальника, начальник отдела уголовного розыска Бишкульского районного отдела внутренних дел;

1996-1997 годы - начальник отдела Государственного следственного комитета по Бишкульскому району;

1998-1999 годы - начальник ОКП Управления внутренних дел города Кокшетау;

1999-2000 годы - заместитель начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел города Петропавловска;

2000-2001 годы - заместитель начальника, начальник управления уголовного розыска, заместитель начальника службы криминальной полиции, первый заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью Управления внутренних дел - Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;

2001-2002 годы - первый заместитель начальника Управления внутренних дел города Петропавловска;

2002-2006 годы - заместитель начальника отдела внутренней безопасности, начальник управления криминальной полиции, начальник управления информационно-технической службы, начальник управления по борьбе с организованной преступностью Управления внутренних дел - Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;

2006-2009 годы - заместитель, первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;

2009-2010 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области;

С апреля по октябрь 2010 года - заместитель председателя Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2010-2011 годы - председатель Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

2011-2013 годы - полномочный представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории СНГ;

2013-2014 годы - начальник Штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С 12 сентября 2014 года - начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

Награды:

Медали;

Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Воинские звания:

Полковник полиции;

Генерал-майор полиции.

Женат, трое детей.