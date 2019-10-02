Уильям Генри Гейтс III (англ. William Henry "Bill" Gates III) - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, генеральным директором Cascade investment.

Место рождения, образование. Родился в Сиэтле, штат Вашингтон в семье корпоративного адвоката Уильяма Генри Гейтса II и члена совета директоров First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell и национального совета USWest, United Way Мэри Максвелл Гейтс.

Билл Гейтс учился в муниципальной начальной школе, а затем - в частной школе Lakeside School. В 1973 году он поступил в Гарвардский университет на факультет права, но был отчислен в 1975 году за неуспеваемость и прогулы.



Карьера:

В 1970 была создана первая компания Traf-O-Data в которой работал Билл Гейтс и его одноклассники Пол Аллен и Пол Гилберт. Компания занималась разработкой программы для оптимизации уличного движения, это была первая успешная программа проданная Биллом Гейтсом правительству за $20 тис. долларов.

В 1971 году фирма Information Sciences предложила Биллу и Полу написать программу для составления платежных ведомостей.

В 1972 Гейтс написал пакет программ по распределению энергии и безопасности Бонневильской плотины. Оплата составила $30 тыс. долларов.

В конце 1973 года Пол Аллен, друг Билла, получил место в Бостонском отделении "Ханивел", и Гейтс принялся помогать ему в составлении программ.

В 1974 году компания MITS создала новый персональный компьютер - Аltair 8800 и Билл предлагает для этого компьютера совершенно новый язык программирования, позже завоевавший весь мир - BASIC. Пробный пуск нового языка прошел удачно и Гейтс получает в ней работу.

В 1975 году Гейтс совместно с Алленом основали компанию Micro-Soft, позднее названую Microsoft Corporation.

В 1979 году компания IBM предлагает Биллу создать операционную систему для первого в мире персонального компьютера, но Гейтс отказывается, потому что у него не имелось разработок, необходимых для такой работы. В этот же год он приобрел операционную систему под названием 86-DOS и приглашает к себе на работу Тима Паттерсона, ее автора. После значительной переработки купленная за $50 тысяч операционная система стала именоваться MS-DOS и была предложена компанией Гейтса для IBM PC.

В сентябре 1980 года IBM одобрила проект и подписала с Биллом Гейтсом развернутый контракт.

В 1981 году Пол Аллен и Билл Гейтс преобразуют Microsoft в корпорацию по производству компьютерных программ. IBM в том же году выпускает первый персональный компьютер с MS-DOS 1.0 - шестнадцатибитной операционной системой. В программное обеспечение этого компьютера были включены продукты Microsoft - COBOL, BASIC, Pascal.

В 1982 году Билл Гейтс убедил менеджеров IBM в необходимости начать экспансию MS-DOS - предлагать по лицензии эту операционную систему другим производителям ПК.

В 1983 году в Microsoft создается компьютерная мышь - манипулятор Mouse, позволяющий значительно облегчить ввод данных в ПК, оснащенный графическим интерфейсом. Также корпорация представляет новый текстовый редактор специально для MS-DOS. Также в 1983 году компания Билла Гейтса представляет Windows.

В 1993 году двадцать пять миллионов человек в мире пользуются Windows как зарегистрированные пользователи.

В 1998 году корпорация Microsoft обвиняется в нечестном обращении с потребителями и конкурентами. Билла Гейтса вызывают на допрос, который длится в общей сложности двенадцать часов. Против Гейтса было очень много фактических материалов, включая электронные письма с угрозами. В результате судебного процесса от корпорации потребовали выплатить значительные штрафы, неустойки, а также изменить в обязательном порядке свой подход к бизнесу.

14 декабря 2004 года Билл Гейтс вошёл в совет Berkshire Hathaway - конгломерат, который включает в себя Geico (автомобильное страхование), Benjamin Moore (краски) и Fruit of the Loom (текстиль). Гейтс также входит в состав совета Icos, биотехнологической компании Bothell.

7 января 2008 года Билл Гейтс объявил о своих намерениях сложить свои полномочия как руководителя корпорации Microsoft в июле 2008 года, переключив свою деятельность на управлением Bill & Melinda Gates Foundation, благотворительного фонда, созданного им вместе с женой для поддержки проектов в сферах здравоохранения и образования.

С 27 июня 2008 года Билл Гейтс передал свои полномочия Стиву Балмеру, генеральному директору Microsoft, но остался главой Совета директоров и крупнейшим держателем акций Microsoft – 8,7%. Уход Гейтса фактически не повлиял на продуктивность корпорации.

Сам же Билл Гейтс основал компанию Bill Gates Company Three ("bgC3"). Ее деятельность позиционируется как исследовательская, некоммерческая, а согласно нормативным документам компания "bgC3" занимается работами в области аналитических исследований, предоставлением технологически услуг и разработкой программного и аппаратного обеспечения.

В октябре 2013 года под данным Reuters три крупных акционера Microsoft (c долей около 5%) потребовали отставки Билла Гейтса с должности главы совета директоров корпорации. На тот момент доля акций Гейтса составляла 4,5 процентов. В феврале 2014 года Гейтс покинул пост главы совета директоров.

2 декабря 2015 года вместе с Цукербергом основал фонд Breakthrough Energy Coalition, призванного привлекать частные инвестиции в поиск и разработку источников чистой и альтернативной энергии. Создал инициативу Mission Innovation, объединяющую 20 стран, включая Великобританию, США, Бразилию, Индию, Китай и другие. Задача инициативы заключается в двукратном увеличении уровня государственных инвестиций в разработку источников чистой энергии в течение следующих пяти лет с $10 млрд до $20 млрд долларов в год.