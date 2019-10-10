Бикенев Рустам Толегенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Шымкентский педагогический институт культуры по специальности культурно-просветительская работа; Академию государственной службы при Президенте РК. Специальность — менеджер государственной службы.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1990 года — электрик села Черкасское Аккайынского района Северо-Казахстанской области;

1995-1997 годы — инструктор ДК Советского отдела культуры, с. Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области;

1997-2000 годы — заведующий отделом культуры, с. Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области;

2000-2004 годы — заместитель Акима района Шал акына, г. Сергеевка район Шал акына Северо-Казахстанской области;

2004-2009 годы — руководитель управления культуры Северо-Казахстанской области;

2009-2013 годы — руководитель управления архивов и документации Северо-Казахстанской области;

2013-2015 годы — заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области;

С 25 мая 2015 года - руководитель управления культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области.

С мая 2017 года - до октября 2018 года — работал директором Национального центра рукописей и редких книг Министерства культуры и спорта РК.

1 октября 2018 года - назначен руководителем управления культуры Акмолинской области

Награжден медалями «Ерен еңбегi үшiн», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», юбилейная медаль «Қазақстан тәуелсiздiгiне 20 жыл». В январе 2015 награжден нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздiгi».