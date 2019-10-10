Бигельдиев Махаббат Садвакасович
Аким Карасайского района Алматинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель.
В 1988 году получил степень доктора экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1978-1981 годы – рабочий, строитель в совхозе имени Т. Бокина;
1986-1989 годы – главный инженер Куртинского многоотраслевого хозяйства;
1989-1991 годы – главный архитектор Куртинского района, заместитель председателя Куртинского сельского совета;
1991-1996 годы – директор Куртинского районного предприятия тепловых сетей;
В 1998 году – директор Талгарского районного предприятия тепловых сетей;
1998-1999 годы – генеральный директор Алматинского областного предприятия тепловых сетей;
1999-2001 годы – директор предприятий «Алаутрансгаз», затем «Жетисугаз»;
2001-2002 годы – аким Нуринского сельского округа Талгарского района;
2002-2005 годы – аким Туздыбастауского сельского округа Талгарского района;
2005-2007 годы – заместитель акима Жамбылского района, заместитель акима Карасайского района;
С мая по сентябрь 2009 года – начальник областного управления архитектурно-строительного контроля;
2009-2011 годы – аким Жамбылского района;
2011-2012 годы – аким города Талдыкорган;
С января по июнь 2012 года – заместитель акима Алматинской области;
2012-2013 годы – аким Панфиловского района Алматинской области;
2013-2014 годы - аким Жамбылского района Алматинской области;
2014-2016 годы - первый заместитель акима Алматинской области;
С апреля 2016 года - аким Карасайского района Алматинской области.
Награжден орденом «Құрмет».
Фото с vk.com