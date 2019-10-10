Бигельдиев Махаббат Садвакасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель.

В 1988 году получил степень доктора экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1978-1981 годы – рабочий, строитель в совхозе имени Т. Бокина;

1986-1989 годы – главный инженер Куртинского многоотраслевого хозяйства;

1989-1991 годы – главный архитектор Куртинского района, заместитель председателя Куртинского сельского совета;

1991-1996 годы – директор Куртинского районного предприятия тепловых сетей;

В 1998 году – директор Талгарского районного предприятия тепловых сетей;

1998-1999 годы – генеральный директор Алматинского областного предприятия тепловых сетей;

1999-2001 годы – директор предприятий «Алаутрансгаз», затем «Жетисугаз»;

2001-2002 годы – аким Нуринского сельского округа Талгарского района;

2002-2005 годы – аким Туздыбастауского сельского округа Талгарского района;

2005-2007 годы – заместитель акима Жамбылского района, заместитель акима Карасайского района;

С мая по сентябрь 2009 года – начальник областного управления архитектурно-строительного контроля;

2009-2011 годы – аким Жамбылского района;

2011-2012 годы – аким города Талдыкорган;

С января по июнь 2012 года – заместитель акима Алматинской области;

2012-2013 годы – аким Панфиловского района Алматинской области;

2013-2014 годы - аким Жамбылского района Алматинской области;

2014-2016 годы - первый заместитель акима Алматинской области;

С апреля 2016 года - аким Карасайского района Алматинской области.



Награжден орденом «Құрмет».

Фото с vk.com