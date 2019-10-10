Биахметов Аскар Сактаганович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую государственную академию управления;

Казахскую юридическую академию, Университет Duke (США).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета города Актобе. В разные годы работал начальником управления казначейства, заместителем начальника финансового управления по Актюбинской области, начальником департамента казначейства по Акмолинской области;

2009-2014 годы - заведующий отделом Конституционного совета РК;

2014-2015 годы - директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК;

С ноября 2015 года - заместитель акима Актюбинской области.

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