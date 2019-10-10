Биахметов Аскар Сактаганович
Заместитель акима Актюбинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахскую государственную академию управления;
Казахскую юридическую академию, Университет Duke (США).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета города Актобе. В разные годы работал начальником управления казначейства, заместителем начальника финансового управления по Актюбинской области, начальником департамента казначейства по Акмолинской области;
2009-2014 годы - заведующий отделом Конституционного совета РК;
2014-2015 годы - директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК;
С ноября 2015 года - заместитель акима Актюбинской области.Фото с сайта avestnik.kz