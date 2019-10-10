Бейсенгалиев Берик Турсынбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности «экономист». В 2000 году - Карагандинский государственный университет по специальности «юрист». Кандидат экономических наук, тема диссертации «Экономическая эффективность использования земельных ресурсов в условиях перехода к рыночным отношениям (на материалах сельскохозяйственных предприятий Карагандинской области» (1994).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990 году - преподаватель Карагандинского государственного университета.

С 1990 по 1994 год - аспирант Карагандинского государственного университета.

С 1994 по 1995 год - главный бухгалтер КП «Компьютерные лечебно-диагностические системы».

С 1995 по 1996 год - дилер управления дилинга АБ «Казкоммерцбанк».

С 1996 по 1997 год - заместитель начальника Карагандинского управления «Alem Bank «Kazakhstan».

С 1997 по 1998 год - начальник Акмолинского филиала ЗАО «Банк Туран-Алем».

С 1998 по 2004 год - директор филиала АО «Алматинский торгово-финансовый банк» города Астаны.

С 2004 по 2006 год - управляющий директор, первый заместитель председателя правления АО «АТФБанк».

С 2006 по 2009 год - генеральный директор инвестиционной компании «Astana Capital Investment Group».

С 2009 по 2011 год - заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С 2011 по 2012 год - руководитель АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С 2012 по 2016 год - директор по развитию бизнеса Фонда АО «Самрук-Қазына».

С 2016 по 2018 год - управляющий директор по оптимизации активов АО «Самрук-Қазына».

С 2018 по 2019 год - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Прочие должности: член совета директоров АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (03.-11.2004); председатель совета директоров АО «Банк Сибирь» города Омска (2004-2006); член совета директоров АО «Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (03.2005); член совета директоров АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» (01.2010); председатель советов директоров АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация» (2011); председатель совета директоров АО «Темiрбанк» (Алматы) (28.12.2012); член совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (18.02.2016-04.10.2017); член совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы» (с 08.2016).