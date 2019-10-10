Бейсенбаев Асхат Ниязбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

С отличием окончил Казахскую государственную академию управления, факультет Международных экономических отношений, по специальности «Международные экономические отношения» (1992-1997 гг). Имеет степень МВА со специализацией на финансах и стратегии в Goizueta Business School, Emory University, Атланта, США (1999 г.).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 2000 годы принимал участие в организации бизнеса в Казахстане, один из которых – проект Caspian Oil Tools.

С 2000 по 2003 годы – работа в АО «Банк Каспийский» в должности директора департамента экономического анализа и планирования, затем – в должности заместителя председателя правления-члена правления. Курировал подразделения финансового анализа и финансового прогнозирования, управления рисками, казначейства. Являлся членом кредитного, финансового и тарифного комитетов, ответственным секретарем совета директоров.

С 2003 по 2010 годы – вице-президент по финансам и информационным технологиям в АО «Air Astana», курировал финансовые вопросы, занимался вопросами развития и установления партнерских взаимоотношений с банками и финансовыми институтами.

2 сентября 2011 года был назначен заместителем председателя правления АО «БТА Банк».

11 января 2012 года назначен и.о. председателя правления АО «БТА Банк».

16 апреля 2012 года решением Совета директоров банка назначен первым заместителем председателя правления БТА Банка.

С 30 октября 2013 года по 10 июля 2014 года - председатель правления АО «Казпочта».