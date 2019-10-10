Бейсенбаев Арман Арун-Рашидович
Начальник УВД города Шымкент
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Костанайский филиал Акмолинской высшей школы МВД РК;
Астанинский юридический колледж МВД РК — юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В органах внутренних дел с 1998 года начал службу дознавателем отделения
дознания 2-го отдела полиции УВД г. Шымкента, затем работал следователем группы
по расследованию имущественных преступлений и незаконного оборота наркотических
средств следственного отделения 2-ОП УВД г. Шымкента, оперуполномоченный ОУР
2-ОП г. Шымкента ГУВД ЮКО, оперуполномоченный группы по розыску уголовных
преступников и без вести пропавших лиц ОУР 2-ОП г. Шымкента ГУВД ЮКО, старший
оперуполномоченный отдела организации борьбы с наркобизнесом и разработке
межрегиональных наркогруппировок УБН ДВД ЮКО, начальник отдела профилактики
наркомании межведомственных координаций Управления по борьбе с наркобизнесом
ДВД ЮКО, начальник Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних
дел Южно-Казахстанской области;
2012-2015 годы — начальник Енбекшинского отдела полиции Управления внутренних дел города Шымкент ДВД ЮКО;
С сентября 2015 года — начальник ГУВД города Шымкент.