Бейсенбаев Арман Арун-Рашидович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Костанайский филиал Акмолинской высшей школы МВД РК;

Астанинский юридический колледж МВД РК — юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В органах внутренних дел с 1998 года начал службу дознавателем отделения дознания 2-го отдела полиции УВД г. Шымкента, затем работал следователем группы по расследованию имущественных преступлений и незаконного оборота наркотических средств следственного отделения 2-ОП УВД г. Шымкента, оперуполномоченный ОУР 2-ОП г. Шымкента ГУВД ЮКО, оперуполномоченный группы по розыску уголовных преступников и без вести пропавших лиц ОУР 2-ОП г. Шымкента ГУВД ЮКО, старший оперуполномоченный отдела организации борьбы с наркобизнесом и разработке межрегиональных наркогруппировок УБН ДВД ЮКО, начальник отдела профилактики наркомании межведомственных координаций Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО, начальник Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области;

2012-2015 годы — начальник Енбекшинского отдела полиции Управления внутренних дел города Шымкент ДВД ЮКО;

С сентября 2015 года — начальник ГУВД города Шымкент.