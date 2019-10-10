Бейсен Назарбек Есеркепович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-уролог;

В 2011 году - Казахский национальный университет имени аль-Фараби, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1999 годы - врач-уролог, заведующий отделением больницы № 2 города Тараза;

1999-2006 годы - заведующий уронефрологическим отделением Центральной клинической больницы, главный уролог Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан;

2006-2009 годы - главный врач городской клинической больницы № 1 города Алматы;

2009-2010 годы - директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2010-2012 годы - председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2012-2014 годы - председатель правления ТОО «СК-Фармация»;

С августа 2014 года - председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан.



Награды:

Медали: «Астананың 10 жылдығы», к 10-летию НДП «НурОтан»;

Нагрудный знак «ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігі»;

Почетная грамота Управления делами Президента Республики Казахстан;

Благодарность Президента Республики Казахстан.