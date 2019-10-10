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Бейсембетов Искандер Калыбекович

Бейсембетов Искандер Калыбекович

Ректор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил в 1990 году Московский экономико-статистического институт, инженер-экономист;

В 1993 году – аспирантуру МЭСИ, доктор экономических наук, профессор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1996 годы – президент АО «Тенгри»;

1996-1999 годы – заместитель директора, директор Института экономических исследований(бывший Институт экономики при Госплане Каз.ССР);

1999-2000 годы – заместитель председателя Нацбанка РК;

2000-2001 годы – заведующий социально-экономическим отделом Администрации Президента РК;

2001-2003 годы – председатель Агентства РК по стратегическому планированию;

2003-2004 годы – управляющий директор корпоративного развития АО НК «КазМунайГаз»;

2004-2015 годы – ректор Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ);

С декабря 2015 года - назначен ректором Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева.

Бейсембетов Искандер Калыбекович
Бейсембетов Искандер Калыбекович
Ректор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева
Персональная справка