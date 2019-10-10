Бейсембаев Мухтар Танатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, квалификация «Юрист», специальность «Правоведение»;

В 2003 году окончил Алматинский экономический университет, «Финансы и кредит».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1998 годы - следователь, старший следователь, руководитель Следственного отдела в Управлении внутренних дел, заместитель начальника Управления налоговой полиции Южно-Казахстанской области;

1998-2002 годы - прокурор отдела, старший прокурор Управления, начальник отдела Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в городе Астане;

2002-2003 годы - председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2003-2004 годы - начальник Управления, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по государственным закупкам;

2004-2006 годы - начальник Управления финансового контроля и государственных закупок по городу Астане;

2006-2007 годы - заместитель директора, директор ТОО «Корпорация «Kazakhstan Legal Services»;

С августа по декабрь 2007 года - директор департамента контроля государственных закупок ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор»;

С января по сентябрь 2008 года - заместитель директора ТОО «ЦПО «Аль-Фараби»;

С сентября по ноябрь 2008 года - начальник отдела управления финансов Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

2008-2015 годы - председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

С января 2015 года - сотрудник Администрации Президента Республики Казахстан.