Бейсембаев Мирас Берикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

ОПЫТ РАБОТЫ:

Решением Совета Директоров от 27.09.2012 г. избран на должность Управляющего директора - Члена Правления. До избрания на эту должность Бейсембаев М.Б. работал директором Департамента субсидирования Фонде.

Координирует работу по реализации программ обусловленного размещения средств в БВУ и лизинговых компаниях, субсидирования в рамках Программы ДКБ-2020, работу в области информационных технологий. Курирует Департамент программных займов, Департамент субсидирования, Департамент информационных технологий