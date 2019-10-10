Берсебаев Болат Талапович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби;

Университет имени Шиллера (2001, по программе «Болашак»), Магистр политологии.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2002 году - преподаватель Казахского государственного университета;

2002-2003 годы - консультант, главный эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2003-2005 годы - ведущий научный сотрудник КИСИ;

2005-2006 годы - руководитель маркетинговой группы АО «НК «Казкосмос»;

2006-2007 годы - вице-президент АО «Центр международных программ»;

2007-2008 годы - заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан;

В 2008 году - заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан;

2008-2010 годы - управляющий директор, заместитель председателя правления АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа»;

2010-2012 годы - председатель Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан;

С 2012 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;

Советник первого заместителя председателя Народно-демократической партии «Нур Отан»;

2013-2014 годы - исполняющий обязанности секретаря Народно-демократической партии «Нур Отан»;

С января по сентябрь 2014 года - директор холдинга «Нур-Медиа»;

С сентября 2014 года - первый заместитель генерального директора холдинга «Нур-Медиа».