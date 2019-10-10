Берлибаев Данияр Амирбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1993 годы - юрисконсульт, начальник юридического отдела предприятия «Барикон». Младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Казахстана;

1994-1997 годы - главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления Национального агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики Республики Казахстан. Начальник управления, заместитель директора юридического департамента Государственного экспортно-импортного банка Республики Казахстан;

1997-2000 годы - исполнительный директор по финансам и экономике, советник президента ЗАО «НКТН «КазТрансОйл». Вице-президент по экономике и финансам ЗАО «КазТрансГаз»;

2000-2002 годы - заместитель генерального директора ЗАО «Intergas Central Asia». Первый вице-президент ЗАО «КазТрансГаз». Первый вице-президент ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа». Первый заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансГаз». Управляющий директор по корпоративному развитию ЗАО «НК «КазМунайГаз». Заместитель генерального директора по корпоративному развитию ЗАО «КазТрансГаз»;

2002-2005 годы - первый заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Intergas Central Asia». Управляющий директор по экономике и финансам ЗАО «НК «КазМунайГаз». Генеральный директор АО «НМСК «КазМорТрансФлот»;

2005-2009 годы - первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз» - генеральный директор АО «Intergas Central Asia». Вице-президент НК «КазМунайГаз» по вопросам транспортировки нефти и газа, сервисным проектам, а также нефтепереработки и нефтехимии. Управляющий директор по газовым проектам АО «НК «КазМунайГаз»;

2009-2011 годы - генеральный директор АО «Торговый дом «КазМунайГаз». Генеральный директор АО «КазТрансГаз»;

2011-2012 годы - управляющий директор по газовым проектам АО Национальная компания «КазМунайГаз». Заместитель Председателя Правления по корпоративному центру, первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

2012-2016 годы - заместитель председателя правления по корпоративному центру, первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

С февраля 2016 года - председатель совета директоров АО «КазТрансОйл».

11 октября 2017 года полномочия члена правления нацкомпании«КазМунайГаз» Данияра Берлибаева прекращены