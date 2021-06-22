Беркимбаев Айдар Чарлизович

Родился 27 ноября 1970 года в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области

Образование:

В 1993 году Алма-Атинский Энергетический Институт по специальности «инженер-теплоэнергетик».

В 2003 году окончил университет «Арна» по специальности «Геофизические методы поисков и разведки».

В 2008 году получил диплом по дисциплине «Физическая культура и спорт» Казахской академии спорта и туризма.

Карьера

Рабочий плодоовощного совхоза «Гигант» Енбекшиказахского района Алматинской области;

Руководящие должности в различных частных структурах;

Специалист отдела подрядных работ АО «Алматинские электрические станции»;

Начальник отдела АО «Алматинские электрические станции» (11.2014-10.2018);

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области (10.2018-10.2019);

Генеральный директор ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (10.2019-10.2020);

Руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы (с 10.2020)

Является мастером спорта по вольной борьбе и президентом федерации вольной, греко-римской и женской борьбы г. Алматы.