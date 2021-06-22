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Беркимбаев Айдар Чарлизович

Беркимбаев Айдар Чарлизович

Руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Родился  27 ноября 1970 года в с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области

Образование:

  • В 1993 году Алма-Атинский Энергетический Институт по специальности «инженер-теплоэнергетик».
  • В 2003 году  окончил  университет «Арна» по специальности «Геофизические методы поисков и разведки».
  • В 2008 году получил диплом по дисциплине «Физическая культура и спорт» Казахской академии спорта и туризма.

Карьера

  • Рабочий плодоовощного совхоза «Гигант» Енбекшиказахского района Алматинской области;
  • Руководящие должности в различных частных структурах;
  • Специалист отдела подрядных работ АО «Алматинские электрические станции»;
  • Начальник отдела АО «Алматинские электрические станции» (11.2014-10.2018);
  • Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области (10.2018-10.2019);
  • Генеральный директор ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (10.2019-10.2020);
  • Руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы (с 10.2020)

Является мастером спорта по вольной борьбе и президентом федерации вольной, греко-римской и женской борьбы г. Алматы. 

 

Персональная справка