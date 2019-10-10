Бергенев Адылгазы Садвокасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1976 году окончил Семипалатинский финансово-экономический техникум, в 1987 году — Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1978 году — налоговый инспектор Бородулихинского района Семипалатинской области;

С 1978 по 1981 годы — инструктор организационного отдела Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области;

С 1981 по 1983 годы — председатель исполкома Орловского сельского Совета народных депутатов Бородулихинского района Семипалатинской области;

С 1983 по 1984 годы — заведующий организационным отделом Бородулихиснкого райисполкома Семипалатинской области;

С 1984 по 1986 годы — инструктор отдела сельского хозяйства Бородулихинского райкома Компартии Казахстана Семипалатинской области;

С 1986 по 1990 годы — секретарь партийной организации колхоза имени Пушкина Бородулихинского района Семипалатиснкой области;

С 1990 по 1991 годы — главный налоговый инспектор налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области;

С 1991 по 1994 годы — начальник налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области;

С 1994 по 1995 годы — первый заместитель начальника налоговой инспекции по Семипалатинской области;

С 1995 по 1997 годы — начальник областного управления налоговой полиции по Семипалатинской области;

В 1997 году — первый заместитель акима Семипалатинской области, и.о. акима Семипалатинской области;

С 1997 по 1998 годы — первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

В 1998 году — аким города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области;

С 1998 по 1999 годы — государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан;

С 1999 по 2003 годы — заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

С 2003 по 2007 годы — государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2007 по 2008 годы — первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

С 2008 по 2009 годы — аким Восточно-Казахстанской области;

4 сентября 2017 года - назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

Награды: медаль«Ерен еңбегі үшін»(12.12.2005), юбилейная медаль«10 лет Астане»(06.2008).